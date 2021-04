Lavori di posa cavo elettrico, senso unico alternato sulla Provinciale 57 di Aserei

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono previsti lavori di posa cavo elettrico interrato a 15 kv in percorrenza sul lato destro fra le progressive km 6+500 e km 9+200 lungo la Strada Provinciale 57 di Aserei e fra le progressive km 0+000 e km 4+000 lungo la Strada Provinciale n. 57bis di Aserei.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli – spiega il servizio Viabilità -, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, per il periodo dal 06/04/2021 al 31/05/2021 dalle ore 7.00 alle ore 19,00, fra le progressive km 6+500 e km 9+200 lungo la S.P. 57 di Aserei e fra le progressive km 0+000 e km 4+000 lungo la S.P. 57bis di Aserei in comune di Coli e Farini.