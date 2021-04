Lavori in strada dell’Orsina, giovedì 29 aprile divieto di sosta e di circolazione

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’installazione di un palo, dalle ore 7 alle ore 18 di giovedì 29 aprile, in strada dell’Orsina, nel tratto compreso fra l’intersezione stradale formata con via Lucca e quella formata con Strada ai Dossi di Le Mose, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di autorimesse i quali potranno transitare in entrambi i sensi di marcia).