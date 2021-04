Lavori in via don Minzoni, senso unico dal 26 al 30 aprile

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione, dalle ore 6 di lunedì 26 alle ore 20 di venerdì 30 aprile, in via Don Minzoni, nel tratto compreso fra via Gobetti e via Lanza, è istituito il senso unico di marcia con direzione da via Lanza verso via Manfredi.

I mezzi del trasporto pubblico locale e i veicoli diretti verso via Veneto, giunti all’intersezione stradale formata con via Gobetti, avranno l’obbligo di svolta a destra e di prosecuzione verso via Guerra, via Lanza e rientro in via Don Minzoni.