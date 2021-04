Lavori in via Emilia Parmense, possibili rallentamenti al traffico

Avranno inizio da martedì 6 aprile i lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa in via Emilia Parmense a Piacenza, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con via delle Novate (nei pressi dell’Università Cattolica) e la rotatoria all’altezza della Tangenziale, all’ingresso della frazione di Montale.

La durata dell’intervento sarà di circa quattro giorni, salvo l’eventualità di condizioni meteorologiche avverse. Potranno verificarsi rallentamenti al traffico veicolare che, nei tratti progressivamente interessati dal cantiere, sarà a senso unico alternato, regolato da movieri. Si consiglia, pertanto di percorrere strade alternative laddove possibile, ad esempio imboccando la Tangenziale anziché la via Emilia stessa.