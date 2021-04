Lavori sulla provinciale di Carpaneto, circolazione interrotta fino al 21 maggio a Case Nuove

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso i lavori per la riorganizzazione della intersezione con la Strada Provinciale n. 36 di Godi in località Case Nuove, e tra questi è previsto il ripristino del manufatto sul Torrente Ogone.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, viene disposta l’interruzione della circolazione per tutte le categorie di veicoli dal km 12+650 al km 12+970 lungo la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto (tratto stradale tra le intersezioni con la S.P. 36 di Godi), nei pressi della località Case Nuove e contestuale deviazione dei flussi di traffico lungo la S.P. n. 36 di Godi, dalle ore 8.30 del giorno 15 aprile 2021 alle ore 18 del 21 maggio 2021.