Lavori tra Largo Matteotti, via Cittadella e via San Marco: limitazioni al traffico dal 27 aprile al 15 luglio

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’installazione di una gru di cantiere da utilizzare per la ristrutturazione di uno stabile di proprietà dell’Ausl di Piacenza, dalle ore 4.30 alle ore 20 di martedì 27 aprile, in Largo Matteotti e in via Cittadella, sono istituiti il divieto di circolazione e quello di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle carreggiate nelle aree delimitate da apposita segnaletica di cantiere, mentre in via San Marco, nel tratto compreso fra Largo Matteotti e via Mandelli, sarà in vigore il divieto di circolazione, con esclusione però dei residenti e dei possessori di posti auto i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia.

Inoltre, per quanto attiene la fase di realizzazione dei lavori, dalle ore 20 di martedì 27 aprile sino alle ore 20 di giovedì 15 luglio, in via Cittadella, nel tratto compreso fra Largo Matteotti/via San Marco e via Borghetto, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nelle aree delimitate da apposita segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei possessori di posti auto, i quali potranno circolare in entrambe le direzioni di marcia con ingresso e uscita in via Borghetto). I veicoli provenienti da piazza Cavalli, giunti all’intersezione stradale formata con Largo Matteotti, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in via San Marco, mentre quelli provenienti da Largo Matteotti avranno l’obbligo di proseguire diritto, sempre verso via San Marco.