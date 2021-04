Le storie di vita, amore e morte della Resistenza: un libro per il 25 aprile

Eloisa, Milton, Ada, Useppe, Hirut, Bianca… Sono i nomi di personaggi di libri che hanno un filo comune, parlano di Resistenza.

Il 25 aprile di una cooperativa editrice come la nostra, Officine Gutenberg, che edita PiacenzaSera.it e tanti libri, non poteva prescindere dalla letteratura e dalla storia per celebrare la Festa della Liberazione.

Abbiamo chiesto ad alcuni amici e collaboratori di presentarci un libro per far conoscere “le lotte” di Liberazione. Per rievocare con la voce di una scrittrice o di uno scrittore i fatti che ci sforziamo di celebrare ogni 25 aprile. Senza retorica, con il distacco inevitabile dei 76 anni trascorsi, ma anche con la forza e la vitalità che si ritrovano in alcune pagine memorabili della nostra produzione saggistica e letteraria, quella più recente e quella della tradizione.

Appuntamento a sabato 24 aprile, quando pubblicheremo online il video che raccoglie i consigli di lettura dei nostri amici.

Troverete classici, saggi storici, libri da scoprire e da riscoprire, e soprattutto tante autrici e storie di donne nella bufera della Resistenza. Non perdete questa e le altre sorprese in arrivo da qui a domenica.