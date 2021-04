“L’Emilia Romagna resta in zona rossa, la Regione spieghi perché siamo la Cenerentola d’Italia”

“L’Emilia-Romagna resta in zona rossa, cosa non ha funzionato?” Lo chiede Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Leggiamo che ci sono Regioni come il Veneto che tornano in zona arancione, a testimonianza del calo della curva dei contagi da Coronavirus. Tra queste non c’è l’Emilia-Romagna”.

“Perché? Cosa non ha funzionando nella gestione della pandemia? Perché in Emilia-Romagna i contagi restano alti, più alti che la stessa Lombardia che ha più del doppio degli abitanti? Non è per caso che le Istituzioni non fanno rispettare le regole sul distanziamento sociale?”

“Ecco: in gioco c’è il nostro futuro, la Regione Emilia-Romagna deve dare spiegazioni, siamo la Cenerentola d’Italia”.