Lepis torna in gara a Cervia per la Tappa Tre Trofeo Nazionale AICS Emilia Romagna

Si è conclusa domenica a Cervia, la Tappa Tre del Trofeo Nazionale AICS Emilia Romagna di pattinaggio artistico a rotelle. Nei due giorni di programma, la G.S. Lepis ha schierato diverse atlete, alcune di loro alla prima gara fuori porta.

Il weekend ha visto protagoniste Benedetta Daffra, con un ottimo piazzamento.

Meritatissimo podio per Vittoria Contini (3), nella categoria Princ. Basic 2011, seguita da Benedetta Danese (6).

Sveva Scarcella, nella categoria Principianti Plus 2011, ha conquistato la seconda posizione. Ottima prestazione anche per Gaia Pasini nella categoria Professional, mentre Agata Civardi, nella categoria Principianti Plus 2010 si è posizionata quinta seguita dalle compagne Vittoria Maggi (9) e Valentina Dosi (15). “Tutte le atlete in gara hanno dimostrato carattere e tanta concentrazione durante le loro performance – commenta Anna Rondi, presidente e allenatrice -. Portiamo a casa da questa esperienza tante soddisfazioni e tanta voglia di crescere”

Inizio di stagione segnato dalla partecipazione, alla Tappa Due del Trofeo Nazionale Aics a Lugo di Romagna, il 17 e 18 aprile 2021, di Aurora Bonafede, Veronica Tassi e Matilde Fava, che hanno concluso i loro programmi in maniera determinata.

Prossimo appuntamento per il 1 e 2 maggio 2021 ai regionali FISR con la categoria Divisione Nazionale a Modena, e la Tappa Quattro del Trofeo Nazionale AICS a Lugo di Romagna. (nota stampa)