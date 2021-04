L’Under 17 della Volley Academy si impone sul campo del Sassuolo e mantiene la testa della classifica

Ottimo risultato ottenuto dalla CRAI VAP Under 17 che, pur senza brillare, esce dal difficile campo di Sassuolo con i 3 punti in saccoccia.

La buona tecnica delle padrone di casa mette in difficoltà le piacentine che, nonostante un approccio positivo e la conquista del primo set, nei successivi parziali vanno in difficoltà in fase di difesa, grazie anche alla bravura delle attaccanti neroverdi, le quali difendono bene e contrattaccano con efficacia. Un servizio incisivo e qualche cambio di formazione consentono comunque alla Volley Academy Piacenza di aggiudicarsi questo difficile scontro diretto che le conferma al primo posto solitario nella classifica del girone.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA 1-3 (19-25; 25-17; 23-25; 20-25)

Green Warriors: Mammini (C) 4, Cangini 11, Borlengo 9, Bonato 8, Angelini 15, Tassini 13, Ndiaje 1, Micelli, Reggiani, Bursi, Montagnani (L1), D’Angiolella (L2), Caumo.

Allenatore: Venco

CRAI Volley Academy PC: Marchetti, Masotti 10, Camurri 16, Kraja 6, Sabatelli 11, Nicolini 10, Corradi 4, Cicola (C)5, Crisafulli (L1, Zlatanov, Boni, Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli