Maltempo fino a martedì, ad alta quota si rivede la neve

Dopo quasi due mesi completamente all'”asciutto”, sull’intero territorio provinciale di Piacenza si sta abbattendo un’ondata di maltempo. In pianura e in collina a farla da padrone sono nuvole e pioggia, mentre a quote più alte si torna a rivedere anche la neve.

Nonostante il cielo coperto, che impedisce una visibilità ottimale, le webcam di Meteo Valnure hanno infatti immortalato il ritorno della “bianca visitatrice” su alcune delle vette del nostro Appennino. Una coltre di neve si è depositata sul Monte Aserei, nel territorio di Farini (la webcam è posizionata a 1.375 metri s.l.m. mentre il punto più alto si trova a 1.432 m s.l.m.). Imbiancata anche la cima del Monte Nero (Ferriere) a 1.753 metri s.l.m.

LA NEVICATA SUL MONTE NERO

Le precipitazioni, iniziate nel weekend, dovrebbero protrarsi anche nei prossimi giorni. “Sino a martedì – il bollettino di Meteo Valnure -avremo il passaggio di perturbazioni seguite da precipitazioni, che accumuleranno tra 30-40 mm in pianura e punte di 100 mm in appennino”.