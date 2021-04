Mamme e papà in attesa, incontri on line per le famiglie del Distretto di Levante

Proseguono a maggio con nuovi appuntamenti gli incontri online per genitori organizzati dal Centro le famiglie del Distretto di Levante, rivolti alle famiglie residenti nei 24 Comuni del Distretto.

Quando aspetti un bimbo, che tu sia la mamma o il papà, sei investito da tante emozioni e aspettative, spesso contrastanti: gioia, sorpresa, paura, ansia. Quando arriva, euforia e gioia ti accompagnano, ma può succedere che sorga anche qualche preoccupazione: ti chiedi se sarai un bravo genitore, se sarai capace di svolgere questo nuovo ruolo. Per questi motivi può essere utile e rassicurante potersi confrontare con esperti e altri genitori sulle proprie aspettative ed emozioni e conoscere le modalità con cui accoglierlo al meglio. Per rispondere alle esigenze dei genitori in attesa e dei neogenitori, il Comune di Fiorenzuola d’Arda come capofila del Distretto di Levante e titolare del Centro per le Famiglie del Distretto di Levante organizza gli incontri online e gratuiti “Piccoli Passi”, in collaborazione con Cooperativa L’Arco e C.O.Te.Pi. Educazione & Lavoro.

Questi i prossimi appuntamenti:

MAMME E PAPà IN ATTESA

– Sabato 8 maggio ore 9-11

Trasformazioni nelle relazioni familiari: alla ricerca di nuovi equilibri.

A cura di Francesca Cavazzini Educatrice Professionale C.O.Te.Pi. e Catia Lambri Psicologa C.O.Te.Pi.

– Giovedì 20 maggio ore 18-19

Allenarsi ad accogliere il nuovo arrivato.

A cura di Stefania Mazza Formatrice L’Arco e Rosa Della Peruta Psicologa C.O.Te.Pi.

– Sabato 29 maggio ore 9-11

Mindfulness in gravidanza.

A cura di Vanessa Lardo Psicologa e Psicoterapeuta L’Arco

Monica Francani Psicologa e Mediatrice Familiare L’Arco

GENITORI 0-1: LAVORI IN CORSO

– Lunedì 3 maggio ore 9-11

Gioco a terra.

A cura di Laura Besana Educatrice Professionale e Tagesmutter L’Arco e Catia Lambri Psicologa C.O.Te.Pi.

– Lunedì 10 maggio ore 20.45-22.00

Mamma e papà: dialoghi in libertà.

A cura di Monica Francani Psicologa e Mediatrice Familiare L’Arco, Stefania Mazza Formatrice l’Arco, Cristian Sileo Educatore Professionale L’Arco, Francesca Cavazzini Educatrice Professionale C.O.Te.Pi.

– Sabato 15 maggio ore 9-11

L’importanza della routine nell’educazione dei bambini.

A cura di Silvia Vitale Educatrice Professionale L’Arco e Catia Lambri Psicologa C.O.Te.Pi.

– Lunedì 17 maggio ore 9-11

Gli spazi: una casa a misura di bambino.

A cura di Silvia Vitale Educatrice Professionale L’Arco e Rosa Della Peruta Psicologa C.O.Te.Pi.

Il ciclo “Piccoli Passi” prevede inoltre anche un CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE, condotto da Sandra Lobefaro, istruttrice qualificata A.I.M.I.: gli incontri di maggio sono sold out, ma si raccolgono iscrizioni per attivare una seconda edizione .

Per iscrizioni è possibile chiamare lo Sportello Informafamiglie 342.7777957 – 0523.1494800 o scrivere all’indirizzo e-mail centrofamiglie@comune.fiorenzuola.pc.it. Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Fiorenzuola d’Arda al seguente link: https://bit.ly/2PUbSYz.