Manifesto per la ripartenza della ristorazione italiana, tra le adesioni c’è La Palta

Manifesto per la ripartenza della ristorazione italiana, una proposta lanciata nei mesi scorsi da chef e Corriere della Sera che si sta allargando.

A fare il punto della situazione il supplemento Cook del Corsera; tra gli aderenti c’è anche la chef stellata Isa Mazzocchi de La Palta di Borgonovo (Piacenza). Allo slogan #Unitiperripartire, Isa Mazzocchi chiede anche il riconoscimento del valore della ristorazione, venuto meno durante questi mesi di provvedimenti molto duri per il settore, spesso adottati in maniera contraddittoria e nell’arco di pochi giorni, anche se il calore dei clienti – dice Mazzocchi – non è mai venuto meno.