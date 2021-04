S.G.A. MioVolley da montagne russe: Everton superata al tiebreak

S.G.A. MIOVOLLEY-EVERTON VOLLEY RE 3-2 (25-17; 16-25; 25-15; 20-25; 15-12)

S.G.A. MIOVOLLEY: Bianchini 9, Soda 11, Sansò 1, Ferri 19, Galibardi 10, Cordani 3, Bossalini 8, Nappa 12, Passerini (L). NE: Colombini, Favari, Moretti. All. Anni

La S.G.A. MioVolley conquista la terza vittoria in serie C: lo fa al termine di una gara combattuta, ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte che rendono incerto fino all’ultimo pallone il risultato.

Per la sfida alle reggiane dell’Everton coach Anni sceglie la diagonale Bianchini-Soda, Bossalini e Nappa al centro, Ferri e capitan Galibardi bande con Passerini libero.L’avvio di gara è piuttosto combattuto ma è l’Everton a conquistare un break (3-6) che vale il primo timeout in casa MioVolley. Le ragazze della S.G.A. rientrano in campo con un altro piglio ribaltando lo score fino all’11-9. Galibardi firma il 15-11, Nappa mantiene la distanza di sicurezza (19-13) ed il sestetto MioVolley si invola sul 25-17.

Nel secondo parziale sono le ospiti ad iniziare con il piede giusto: la S.G.A. si appoggia a Bossalini e Ferri per spezzare il break avversario e passare poi a condurre con il muro punto di Soda (12-10). Le reggiane rispondono a loro volta con un’ulteriore accelerazione (15-19): coach Anni si gioca la carta Sansò ma l’Everton non concede tregua e chiude 16-25.

Soda apre il terzo set dove a cambiare l’inerzia è il lunghissimo turno in battuta di Bianchini, abile a fiaccare la resistenza della ricezione ospite (13-7). L’Everton si ricompone e prova ad accorciare (16-12) con coach Anni a fermare il gioco per riportare ordine nel suo sestetto: Nappa mette a terra il pallone del 19-13 con il MioVolley che vola sul 25-15 tornando in vantaggio nel conto set.

Il quarto parziale è forse quello più incerto: dopo un avvio giocato punto a punto Everton conquista il 6-12, nel S.G.A. entrano Cordani e Sansò mentre Nappa piazza l’ace del 9-12. La squadra ospite cambia completamente il passo (9-18) con il parziale che sembra ormai orientato ma Galibardi e compagne si ricompattano buttandosi all’inseguimento (17-21): la reazione è forte ma non basta a riaprire il parziale, Everton spinge la partita al tiebreak.

Il set breve si apre con i punti di Ferri e Soda, il primo strappo è del MioVolley (6-3). Al cambio campo sono ancora tre i punti di vantaggio, l’Everton tenta l’ultimo colpo di coda (13-12) ma è la squadra di coach Anni a chiudere definitivamente sullo score di 15-12.