Moda uomo: il fascino dei profumi Cartier

Ci sono alcuni marchi nel campo della moda che esercitano da sempre un fascino particolare. Cartier, ad esempio, è uno dei brand più famosi al mondo ed allo stesso tempo è uno dei preferiti dagli uomini che amano vestire bene ed essere impeccabili grazie a profumi di assoluto valore. Non a caso il comparto profumo Cartier uomo continua a raccogliere consensi di anno in anno. Merito di profumi in grado di fare la differenza come Cartier l’Envol, una fragranza sfaccettata, orientale, dolce e virile allo stesso tempo.

L’Envol de Cartier è l’alleato perfetto di ogni uomo, gli regala la forza e il coraggio di superare se stesso e i propri limiti, liberandolo dalle sensazione conosciute per tendere verso nuove scoperte. Questa eau de parfum è un vero e proprio ‘nettari degli dei’, una sostanza attiva aereo-legnosa, composta da legno di Gaiac e muschio vaporoso, con una nota di miele.

Il noto marchio francese è però molto amato per uno dei suoi profumi di punta: Déclaration Cartier. Si tratta di una fragranza irresistibile dedicata all’uomo che dice parole che contano, sicuro delle sue scelte e dei suoi sentimenti. Déclaration è una fragranza di emozioni, indimenticabile, dal fascino unico.

Questo profumo è basato sul contrasto tra due materie prime naturali dal carattere forte, le spezie e i legni. Di tipo boisé speziato fresco ha tra i suoi elementi caratterizzanti legno di betulla e bergamotto nelle note di testa, legno di ginepro e cardamomo nel cuore e legno di cedro e vetiver nelle note di fondo.

Santos, invece, è stata la prima fragranza maschile creata dal marchio francese. Una fragranza elegante dalla sensualità vibrante e raffinata. Omaggio allo spirito audace dell’aviatore Santos-Dumont, Cartier firma una vera e propria avventura olfattiva. Una sensualità ad alta quota che provoca ogni sorta di vertigine.

Eau de Cartier Concentrèe invece è una fragranza generosa, dalla fragranza autentica, strutturata, sensuale, dal calore audace: uno spruzzo e avvertirete tutto ciò sulla pelle. Entra sul mercato nel 2001, sotto la guida di Christine Nagel e subito si propone come un profumo unisex, per lui e per lei, per non dimenticare la presenza della propria metà in questo mondo caotico. La scelta originale di questo profumo deriva proprio dal Giappone grazie allo yuzu, un’agrume dal gusto amaro che dona un soffio di freschezza, di allegria e di leggerezza al profumo. Il senso di incontro tra due generi, trae forza dall’incontro di cedro e ambra: ecco come unire il calore di un uomo passionale, alla spigliata essenza di una donna delicata ma energica.

Profumi che rappresentano un must have per l’uomo che vuole essere sempre al top e che ama indossare una fragranza d’eccezione come quelle firmate dal noto marchio francese Cartier.