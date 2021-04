“Nel cuore delle 4 province”, concorso letterario a Corte Brugnatella

A Corte Brugnatella (Piacenza), con il supporto dell’Amministrazione Comunale, l’Associazione ‘SelvaticaMente’ propone il concorso letterario ‘Nel cuore delle 4 province’, che vedrà la proclamazione dei vincitori domenica 20 giugno, alle ore 15 e 30. La scadenza per la presentazione degli scritti è il 30 aprile, farà fede il timbro postale.

“Ci auguriamo che per la data della premiazione ci sia una situazione più consona ad una manifestazione di questo genere, che comunque sarà programmata in esterno, nella Piazza Veneziani, dietro il palazzo municipale – spiega Franca Oberti, presidente dell’associazione SelvaticaMente -. Per l’occasione saremo aiutati dalla Sezione Alpini di Marsaglia, che si è resa disponibile. Questo concorso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza, del Comune di Corte Brugnatella e ha percepito un sostegno economico dall’Unione Commercianti di Piacenza. Siamo anche felici di segnalare che non mancherà la presenza della Banca di Piacenza, con la proposta di buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico, a beneficio dei premiati nella sezione giovani”.

“Avremo inoltre la presenza dei Lions di Bobbio-Marsaglia. Siamo molto contenti di aver ottenuto così tanti consensi, ora attendiamo le opere; vagliate da una giuria di cinque persone competenti, i nominativi dei quali saranno resi noti nella giornata della premiazione. Ci aspettiamo il contributo di artisti locali per la consegna dei premi realizzati da loro, altri premi consisteranno in cesti di prodotti locali, oppure in buoni pranzo nei ristoranti del comune di Corte Brugnatella. Inoltre, il sabato 19 e la domenica 20 giugno vedranno un’esposizione di Artigiani Creativi, nell’ambito della manifestazione letteraria. Saranno pittori, scultori, artisti vari e ci sarà un breve corso per bambini sull’intreccio, da parte di un maestro di cesteria. Tutto quanto in conformità con le norme vigenti in quel periodo”.

NEL CUORE DELLE 4 PROVINCE – Il concorso è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri (purché le opere siano corredate di traduzione) e una particolare sezione è dedicata alle scuole primarie, secondarie e superiori. Scadenza del bando 30 aprile 2021. Cerimonia di premiazione 20 giugno 2021 (sempre col rispetto delle norme vigenti) alle ore 15,30 – sul palco di Piazza Veneziani – Marsaglia (PC)

CATEGORIE

Sezione A – Narrativa a tema libero

Racconto breve inedito, oppure saggio, di circa due pagine, intese come due cartelle 3000 caratteri spazi inclusi.

Sezione B – Narrativa a tema “La vita in montagna”

Racconto inedito, due cartelle, 3000 caratteri, spazi inclusi. Il tema della montagna prevede anche usanze, ricette, storie fantastiche, cammini storici, il tramando, il tutto in chiave narrativa.

Sezione C – Poesia a tema libero

Saranno ammesse fino a 3 poesie, massimo 36 versi. Sono gradite poesie con chiaro riferimento alla vita di montagna e/o delle 4 province, ma non avranno una corsia preferenziale. Lo scopo è piuttosto quello di riservarle per una eventuale pubblicazione.

Sezione D – Narrativa giovani

Questa sezione non è soggetta alla tassa di segreteria. Alle scuole primarie e secondarie chiediamo un’opera, anche collettiva, a tema “Le ricette della nonna”, oppure “Io conosco un Alpino”, corredata eventualmente da una foto o disegno; per le scuole superiori la partecipazione sarà solo individuale a tema libero. Anche per le opere collettive il numero massimo dei caratteri sarà di 3000, spazi inclusi.

REGOLAMENTO

1. Le opere rimarranno di proprietà dell’Associazione che potrà disporre l’inserimento in antologia o testi di storia locale, e comunque saranno a disposizione per la consultazione pubblica presso la biblioteca di Marsaglia.

2. Non si assumono responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti postali nell’invio delle opere.

3. L’operato della Giuria, i cui nomi saranno comunicati alla cerimonia di premiazione, è insindacabile e inappellabile.

4. Per ogni opera (per le tre poesie) è richiesta una tassa per spese di segreteria di 20,00 euro. E’ consentita la partecipazione a più Sezioni con le relative quote.

5. Le opere dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2021; le quote di partecipazione potranno essere versate sul CC bancario IT 31 V 05156 65190 CC0210010636, intestato all’Associazione “SelvaticaMente APS”, causale: Nome Cognome Concorso letterario.

6. Per le sezioni A, B, C, D, si chiede l’invio di 3 copie per ogni opera tassativamente anonime due copie, nella terza copia dovranno essere inseriti nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono dell’autore, indirizzo di posta elettronica e dovrà essere firmata. E’ gradito, ma facoltativo, un breve curriculum, che verrà trattato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ad uso esclusivo del presente concorso.

7. Ogni autore sarà responsabile della propria opera che non dovrà essere in contrasto con l’etica morale e civile.

8. Le opere dovranno essere inviate con Posta Prioritaria al seguente indirizzo. Per la scadenza farà fede il timbro postale:

9. La ricevuta delle quote dovrà essere inserita nel plico o comunicato il numero di bonifico via e-mail.

10. Premi: i premi per i primi classificati potranno essere opere di artisti locali o un pranzo per due persone presso un locale nel comune di Corte Brugnatella; per i secondi e terzi premi opere di artisti locali o un cesto di prodotti locali (Sez. A, B, C). Per i Premi Speciali potranno essere consegnati libri e/o targhe.

11. Per la sezione D i premi consisteranno in buoni di acquisto libri o materiale didattico per la classe di appartenenza e/o per l’istituto al quale appartengono gli autori o per gli autori stessi che si presenteranno singolarmente.

12. I premi potranno essere ritirati personalmente o da persona delegata dall’autore. Per gli invii a domicilio, dopo la cerimonia di premiazione, occorre concordare le modalità con la segreteria del concorso che potrà chiedere un rimborso per le spese di spedizione.

13. La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del regolamento.

PER CONTATTI E INFORMAZIONI

Segreteria del concorso

Telefono 3920290449 – 3472775590 (previo messaggio whatsapp)

Presidente: Franca Oberti

e-mail di riferimento: ramamoon@inwind.it

Su Facebook al profilo “SelvaticaMente APS”

