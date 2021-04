“Nessuna limitazione o chiusura in vista per il ponte di Castelvetro”

A seguito di alcune discussioni via social e ad un articolo giornalistico apparso in rete, la Provincia di Piacenza precisa che le verifiche effettuate oggi hanno consentito di appurare che a Castelvetro Piacentino non vi è alcun cartello che indica agli automobilisti prossime limitazioni al transito in corrispondenza del ponte in ferro sul fiume Po lungo la ex Sp 10. Anche a seguito di odierna verifica con Anas, attuale proprietario e gestore dell’infrastruttura, si smentisce che a giugno sia programmata una nuova chiusura del ponte sul Po.