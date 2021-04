Niente da fare per la Volley Academy Piacenza contro Tirabassi & Vezzali

Buona partita della Volley Academy Piacenza, che nonostante l’ampio turnover riesce per buoni tratti della gara a tenere testa alle più quotate avversarie.

L’approccio è positivo: le piacentine attaccano con coraggio e trovano buona continuità al servizio. Nei successivi parziali le rosablu sfruttano la rapidità di gioco per mettere in difficoltà il sistema muro/difesa avversario riuscendoci parecchie volte, ma le reggiane difendono con caparbietà e contrattaccano con efficacia. MVP del match per le padrone di casa, la centrale Chiara Cecchini.

LTP VOLLEY ACADEMY PC – TIRABASSI & VEZZALI RE 0-3 (16-25; 11-25; 16-25)

LTP Volley Academy Piacenza: Corradi, Sesenna (C) 12, Kraja 5, Masotti 5, Cecchini 6, Boni, Sabatelli 3, Zlatanov 2, Marchetti, Camurri, Cicola, Nicolini, Boselli (L2), Crisafulli (L1).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Tirabassi & Vezzali RE: Ferretti (C) 3, Fanzini 11, Marc 4, Menozzi 11, Frignani 8, Varini 4, Fava 7, Lodi 1, Guidetti, Trevisani, Soleri (L1), Ferrari (L2).