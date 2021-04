“No a respingimenti migranti rotta balcanica”, anche a Piacenza la campagna

Arriva anche a Piacenza la campagna #rottabalcanica #norespingimenti lanciata il 15 gennaio 2021 dalla rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale Friuli Venezia Giulia (DASI FVG) per coinvolgere i cittadini nella protesta non violenta contro quanto succede sulla cosiddetta “rotta balcanica”, la via percorsa dai migranti attraverso i Paesi della ex Jugoslavia fino al confine italiano.

“La situazione – spiegano i promotori – è davvero drammatica: un percorso lungo migliaia di chilometri durante i quali non è offerta la benché minima assistenza, ma anzi costellato di violenza e vessazioni presso ogni frontiera attraversata. Significa camminare col caldo e con il freddo, rischiare l’assideramento di notte, violenze disumane dalle Forze dell’Ordine. Dal canto suo l’Italia pratica quelle che vengono chiamate riammissioni informali, dei veri e propri respingimenti, atti a rimandare i migranti che attraversano la nostra frontiera verso la Slovenia e la Croazia che a loro volta li rimandano in Bosnia ove finiscono stipati nel campo di Lipa, le cui condizioni sono prossime a una discarica. Il 18 dicembre 2020 il tribunale di Roma ha dichiarato illegali le riammissioni informali ma il Ministero degli Interni si è opposto alla sentenza”.

La rete DASI FVG il 15 gennaio ha promosso un digiuno a staffetta che terminerà il 25 aprile con un digiuno collettivo; i partecipanti sono invitati a inviare una propria foto con un foglio bianco riportante la scritta “#rottabalcanica #norespingimenti” e sotto “Tutte le vite valgono” a paolo.lega@gmail.com. Inoltre chi aderisce al digiuno e nella giornata del 25 aprile esce di casa può portare con sé un cartello con gli hashtag.

“La data scelta – viene spiegato – non è casuale. Nell’anniversario della nascita della nostra democrazia fondata sulla Carta Costituzionale, vogliamo riaffermare l’attualità della battaglia per i Diritti di tutte/i e in particolare del Diritto di Asilo (art.10 della Costituzione). Vogliamo ricordare che tutte le vite valgono, a prescindere dalla provenienza, dalla nazionalità, dal colore della pelle e dal credo religioso. Vogliamo chiedere l’attuazione della nostra Carta Costituzionale per quanto riguarda temi come l’istruzione, la tutela sanitaria e l’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati”.

“Il 25 aprile 1945 noi abbiamo conquistato dignità e libertà” – afferma Giordana Ferrari, referente territoriale della campagna – “oggi chiediamo che queste siano riconosciute anche a quelle persone che arrivano alle nostre frontiere fuggendo da terre tormentate. Per questo invito tutti i cittadini ad aderire all’iniziativa o a sostenere la campagna in ogni altro modo.” Inoltre che il 22 aprile alle ore 17,30 sui canali Facebook e Youtube di Articolo Ventuno sarà trasmessa in streaming una conferenza stampa di presentazione delle iniziative e della situazione in Bosnia Erzegovina, a cui parteciperanno giornalisti ed esponenti di movimenti.

Per maggiori info contattare retedirittipiacenza@gmail.com oppure visitare il portale nazionale http://sconfini.net/.