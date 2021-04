“Non è con la contrapposizione tra sindacati che si difendono i lavoratori”

La vertenza FedexTnt si sta accendendo con una netta contrapposizione tra sigle sindacali: nella mattinata del 12 aprile si terrà, come comunicato dai Si Cobas, un presidio di protesta davanti alla sede alla sede della Cgil di Piacenza. Iniziativa che è stata contestata da Cisl e Uil.

Ora la Camera del Lavoro prende posizione, con un post su Facebook.

Da 130 anni e 10 giorni, la Camera del Lavoro di Piacenza difende i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Dai braccianti del 1891 ai rider dei giorni nostri, la storia della Cgil è storia di difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, di lotte per l’eguaglianza, la legalità, la fratellanza e la pace tra i popoli; i valori scolpiti nella Carta Costituzionale sono i punti di riferimento del nostro agire.

Difesa del lavoro e della democrazia da fascismo, mafia, terrorismo che non sono mai riuscite ad ammainare la bandiera della Cgil sempre alta in chi, ogni giorno, si spende ora come allora nella difesa dei diritti del lavoro e dei più deboli. Lunedì 12 aprile la Camera del Lavoro di Piacenza sarà regolarmente aperta e si farà presidio democratico più forte: come dal primo giorno di pandemia e come succede dal 1891, la tutela del lavoro ed i servizi a pensionati e cittadini saranno garantiti.

Ringraziamo qui e subito i tanti compagni e le tante compagne che ci stanno mandando messaggi di solidarietà che preludono ad un loro coinvolgimento lunedì 12 aprile a testimoniare il presidio democratico, pacifico e di civiltà che rappresenta la Cgil a Piacenza, e in Italia.

Non è con la contrapposizione tra sindacati che si costruiscono le battaglie a difesa dei lavoratori.

Non è gettando fango addosso ad altri lavoratori o a un sindacato che si avvicinerà l’obiettivo di far tornare sui propri passi una multinazionale che ha deciso di chiudere: una scelta gravissima, immotivata e inaccettabile quella di FedEx Tnt che contrasteremo in ogni modo – a partire dai tavoli istituzionali.

(In Foto, a colori, uno sciopero in piazza Cavalli proclamato dalla Cgil e, in bianco e nero, Argentina Bonetti Altobelli che arringa i braccianti a Podenzano nel 1893)