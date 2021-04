“Non sono Stefano e Alessandro i due ragazzi fotografati alla stazione di Milano”

Non sono Stefano Barilli e Alessandro Venturelli, scomparsi da Piacenza e Sassuolo nelle scorse settimane, i due ragazzi fotografati il 18 febbraio alla stazione Centrale di Milano.

Uno spettatore si è riconosciuto nell’immagine e ha contattato la trasmissione “Chi l’ha Visto”, che da tempo sta seguendo la vicenda dei giovani scomparsi: “Sono sicuro di essere io – ha spiegato – mi ricordo il momento, ero in compagnia di un amico. Non sapevo nulla della storia, altrimenti l’avrei detto prima”.

Sembra dunque svanire l’ipotesi di un collegamento fra i due casi. Di Stefano Barilli, 23enne piacentino, non si hanno più notizie dallo scorso 8 febbraio; Alessandro Venturelli, 20 anni, si è invece allontanato dalla sua abitazione di Sassuolo il 5 dicembre 2020. I due ragazzi, secondo quanto emerso, non si conoscevano. Una possibile traccia di Stefano risale al 9 febbraio, quando un ragazzo a lui somigliante è stato ripreso dalle telecamere di un’area di servizio nelle vicinanze di Piacenza. Per la vicenda di Alessandro Venturelli la Procura di Modena indaga per sequestro di persona.