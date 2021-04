Nuova domenica ecologica, stop a diesel Euro 4 e biglietto unico per i bus

Nuovo appuntamento a Piacenza, domenica 18 aprile, con la giornata ecologica che prevede, dalle 8.30 alle 18.30 il divieto di circolazione anche per i mezzi diesel di categoria Euro 4, oltre alle tipologie di veicoli per i quali sono già in vigore, dal lunedì al venerdì, le medesime restrizioni: benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, diesel sino alla categoria Euro 4 compresa, mezzi a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

Confermata, inoltre, come in ogni domenica ecologica, la possibilità di viaggiare per l’intera giornata con un solo biglietto di corsa semplice su tutte le linee urbane dei bus di Seta, senza alcuna limitazione di validità oraria.