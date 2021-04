Nuova normativa per la gestione rifiuti, il webinar di Cna per le imprese

Continua on-line, data l’attuale impossibilità di organizzare in-contri in presenza, l’attività formativa-informativa di Cna.

Per martedì 27 aprile è infatti in programma un webinar organizzato da CNA Emilia Romagna dal titolo “La gestione dei rifiuti alla luce delle novità introdotte dal Dlgs 116/2020”. L’incontro on line, programmato in live streaming dalle 16.30 alle 18.30, verte-rà sulle nuove regole e sul conseguente impatto a carico delle imprese della nuova disciplina dei rifiuti urbani e della Tari. Relatori dell’incontro, a cui è possibile partecipare gratuitamente, saranno Diego Prati, Responsabile Politiche del territorio, dell’energie e dell’ambiente di Cna Emilia Romagna, Barbara Gatto, Responsabile del Dipartimento Politiche ambientali di Cna Nazionale, e Paolo Carini, Responsabile dell’Area servizio gestione rifiuti Atesir – Agenzia territoria-le dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

Per partecipare al webinar o per ricevere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a energia@cnaemiliaromagna.it o telefonare al n. 051 2133141.