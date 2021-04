Nuovo decreto, mese di aprile in zona rossa o arancione. Ecco le novità

Il nuovo decreto del Governo Draghi, approvato dal consiglio dei ministri, colora il mese di aprile di rosso e arancione in tutta Italia. Le nuove zone ‘gialle’ torneranno dal mese di maggio.

Il provvedimento, che resterà in vigore dal 7 al 30 aprile, ricalca molte disposizioni già contenute nell’ultimo decreto, con alcune novità.

SCUOLA – In tutta Italia si torna a fare lezione in presenza, fino alla prima media, anche in zona rossa, a meno che nei singoli territori non siano presenti focolai di elevata intensità. Nelle zone gialle e arancione “il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza e le secondarie di secondo grado garantiscono l’attività in presenza dal 50 al 75%”.

SANITARI E VACCINO – Nel nuovo decreto, come anticipato, è prevista la sospensione per i sanitari no vax: medici, infermieri e anche farmacisti sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita. La Regione di competenza è obbligata a trasmettere alle Asl i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati. Tra le altre novità, sempre già anticipate, figura anche lo «scudo penale», per lesioni o il decesso di un paziente avvenuto in seguito all’inoculazione della dose.

GRADUALI RIAPERTURE – Questo è il punto del decreto maggiormente atteso soprattutto da quella parte consistente del tessuto economico fortemente penalizzato dalle limitazioni anti covid. Un allentamento potrebbe essere consentito, in virtù di due fattori: curva epidemiologica e campagna vaccinale. Nel decreto viene infatti specificato che “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento”.

SPOSTAMENTI – Resta il divieto ad uscire dalla propria Regione, salvo “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”, anche per prestare assistenza a un parente non autosufficiente; tutti spostamenti per i quali è necessaria l’autocertificazione. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Stop fino al 30 aprile alle visite a parenti e amici se si abita in “zona rossa”, mentre è confermata la possibilità di rientro nell’abitazione e dunque consente di andare nelle seconde case – purché disabitate – anche se i trovano in zona rossa. I governatori e i sindaci potranno però emettere ordinanze restrittive, in base all’andamento dei contagi.