“O apriamo o chiudiamo per sempre: abbiamo già perso 150mila euro”

“Lo stato di necessità ci vede costretti ad aprire oppure chiudere per sempre. Su 14 mesi, abbiamo lavorato solo in 4, con una perdita complessiva che si aggira sui 150mila euro”.

Così Mirco Rinaldelli spiega la decisione di riaprire la sua attività, l’Agriranch La Betla a Bettola (Piacenza), nonostante le limitazioni ancora previste per la zona arancione, ‘dal martedì alla domenica, a pranzo e cena’. Senza aderire alla manifestazione di Roma, il movimento ‘Io apro’ prende piede – di nuovo – anche a Piacenza. “Noi apriremo da martedì (13 aprile,ndr), sia a pranzo che a cena. Applicheremo un rigido protocollo anti-covid e metteremo in atto regole severe – spiega – obbligo uso maschera di protezione, misurazione febbre sia in entrata che in uscita, nonché la registrazione di tutti i commensali, i tavoli saranno distanziati di 3 metri e avverrà la sanificazione dei bagni ogni qual volta un cliente li utilizzi. I clienti siederanno solo nei tavoli apparecchiati all’aperto e non serviremo al chiuso. Tutti dovranno rimanere rigorosamente seduti ai loro posti per tutto il tempo della consumazione. Il personale, che è stato formato, provvederà al controllo del rispetto delle norme”.

“Ho avvisato io stesso la Questura, i carabinieri e la prefettura. Se dovessero arrivare le forze dell’ordine per un controllo, e sono certo che arriveranno, mi faranno il verbale, che valuterò se pagare – dice -. Purtroppo nella zona del mio ristorante l’asporto non funziona e non è praticabile”.