“Obbligo vaccinale e impunità di case farmaceutiche è abominio normativo”

“Obbligare il personale sanitario a vaccinarsi e contemporaneamente introdurre lo scudo penale per i medici è una guarentigia giudiziaria che non sta né in cielo né in terra e conferma i dubbi di chi ritiene che, ad oggi, non vi sia alcuna sicurezza vaccinale”.

Lo afferma Maria Teresa Turetta coordinatrice nazionale del sindacato CUB Pubblico Impiego. Il tema dell’obbligo di vaccinazione sanitaria è all’ordine del giorno anche a Piacenza, dopo le prospettate sospensioni del personale in forze dell’Ausl di Piacenza, qualora rifiutino il vaccino. “Il combinato disposto tra obbligo vaccinale e scudo penale de facto mette chi subisce un possibile torto, in caso di eventi avversi, nell’impossibilità di fare ricorso agli strumenti previsti dal codice penale – sottolinea la sindacalista -. Il che è un abominio perché a quel punto il malcapitato si ritroverebbe senza alcuna tutela giuridica. La questione di fondo è che qualche anima bella, dietro il paravento, astrattamente corretto, di voler tutelare la professione medica, sta creando le condizioni politico-mediatiche per una impunità di massa nei confronti di Ulss e case farmaceutiche il che è aberrante! Sarebbe utile ricordare a tutti che il virus sta facendo tanto male perché male è stata gestita la pandemia”.

“E soprattutto perché in anni e anni la sanità pubblica è stata sguarnita in modo premeditato anche grazie a leggi liberticide che permettono l’affidamento a privati di servizi sanitari che invece dovrebbero essere legati in modo sacrale ed in indissolubile dalla sfera pubblica”.