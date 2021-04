Oltre 600 controlli nel week end di Pasqua: elevate 42 sanzioni

Anche nel week end di Pasqua sono proseguiti i controlli anti-Covid sul territorio da parte delle forze dell’ordine, nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Dal 3 al 5 aprile (compreso il Lunedì dell’Angelo) sono state controllate 590 persone e 50 attività ed accertate 41 sanzioni a carico di cittadini e una a carico di esercizi commerciali. Complessivamente, nell’ultima settimana (29 marzo-4 aprile), i controlli hanno interessato 1316 persone e 83 attività, con 49 cittadini e 3 esercizi commerciali sanzionati. 600 i servizi effettuati, con l’impiego di 1292 uomini.

Dal 1° marzo 2021 al 5 aprile 2021 sono state controllate 7123 persone e di queste 318 sono state sanzionate per violazione delle disposizioni anti-covid; inoltre, nel medesimo periodo, sono state controllati 465 esercizi commerciali, in 8 casi sono stati sanzionati anche con l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione cautelare dell’attività. Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata di ieri (5 aprile) sono state controllate 122924 persone e 7344 esercizi commerciali: sanzionate 3989 persone e 87 attività.

“Proseguono intanto – fa sapere la Prefettura – gli incontri nell’ambito della Conferenza permanente: il prossimo 16 aprile è previsto il periodico incontro del tavolo per il monitoraggio del contesto economico-sociale, anche in un’ottica di prospettiva, mentre il successivo 22 aprile si terrà una riunione della IV sessione della Conferenza permanente che analizzerà il contesto provinciale con riguardo all disagio economico e sociale sempre più significativo”.