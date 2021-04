Pallavolo Sangiorgio si aggiudica il derby contro Volley Academy (3-0)

Derby volley B2 molto acceso al palazzetto di San Giorgio, con due formazioni – la Pallavolo San Giorgio e Ltp Volley Academy Piacenza – che si sono affrontate ad armi pari e senza esclusione dei colpi.

La VAP, dopo un primo set iniziato molto bene ma finito in calando, approccia con carattere i successivi parziali. Un cambio palla efficace e un buon muro/difesa permettono alle ospiti di mettere in difficoltà San Giorgio, ma la straordinaria difesa delle padrone di casa, guidate in attacco da un’eccezionale Fava, fa la differenza e le gialloblu riescano ad aggiudicarsi, seppur solo ai vantaggi, i successivi due set.

PALLAVOLO SAN GIORGIO – LTP VOLLEY ACADEMY PC 3-0 (25-18; 28-26; 28-26)

LTP Volley Academy Piacenza: Romanin 2, Sesenna (C) 13, Camurri 15, Cicola 11, Nicolini 11, Cecchini 10, Crisafulli (L1), Corradi 1, Zlatanov, Kraja, Boni, Sabatelli, Masotti 7, Boselli (L2).