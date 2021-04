Pasqua a Piacenza, il nostro grazie a chi è sempre in prima linea

Ci troviamo a trascorrere la seconda Pasqua in tempo di pandemia e in zona rossa, tra speranza e incertezza, con tante persone che non potranno ricongiungersi ai propri cari.

E soprattutto oggi, giorno di festa e condivisione, vogliamo rendere omaggio a tutti coloro che lavorano per garantirci i servizi essenziali, sempre in prima linea. Lo abbiamo fatto anche in questa occasione con un semplice servizio fotografico che li ritrae impegnati nelle rispettive mansioni. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, sanitari, volontari e operatori di 118, di Croce Rossa e della Pubblica Assistenza, senza dimenticare tutte le altre persone al servizio della collettività anche nel giorno di festa. Pensiamo agli operatori impegnati nei turni degli ospedali, delle case di riposo, e degli altri servizi che non possono subire interruzioni. A loro va il nostro grazie.

A tutti i lettori i migliori auguri per una serena Pasqua

fotoservizio Stefano Pancini

Agenti della polizia provinciale impegnati in un controllo in strada Val Nure

Agenti della polizia locale ai Giardini Margherita



In Piazza Duomo i carabinieri del Radiomobile, delle Stazioni di Piacenza Principale e Levante, insieme alla squadra S.I.O. 5° Reggimento Emilia

Volanti della polizia a Palazzo Farnese

Pattuglia della polizia stradale a Piacenza Ovest

Militari della Guardia di Finanza in Piazza Cavalli

Operatori al pronto soccorso di Castel San Giovanni

Vigili del fuoco alla caserma di Strada Valnure

Agenti della polizia penitenziaria sul Pubblico Passeggio

Il centro vaccinale di Piacenza

Il centro vaccinale di Fiorenzuola

Personale sanitario auto infermieristica 118

Volontari Croce Rossa

Personale sanitario auto medica 118

Militari in servizio al centro vaccinale di Piacenza

Volontari di Anpas Croce Bianca Piacenza