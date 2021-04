Pecorara: “Dall’Amministrazione Barbieri azioni concrete a sostegno del commercio”

“Nella drammatica contingenza dell’emergenza sanitaria, la Giunta ha lavorato, in accordo e proficua collaborazione, con le associazioni di categoria per il sostegno e il rilancio del commercio a partire, per primi già dallo scorso anno, con la concessione gratuita dei dehors e l’abbattimento della TARI su cui si sta lavorando anche per il 2021. Mentre, per quanto riguarda i parcheggi, abbiamo realizzato più di 40 posti auto gratuiti al servizio del centro. Davvero non si capisce di che città parlino i consiglieri della sinistra”.

Il consigliere comunale Sergio Pecorara replica alle esternazioni dei consiglieri di minoranza che hanno avanzato alcune proposte e diverse critiche alla Giunta in tema di rilancio del commercio nel centro storico. “Già dai primi giorni dopo il lockdown – ricorda Pecorara – il nostro Sindaco Barbieri ha lavorato, insieme alla Giunta e alle associazioni di categoria per il sostegno del commercio, una tra le categorie forse più colpite dalle restrizioni anti-contagio. In quest’ottica, si è da subito decisa la concessione gratuita di nuovi dehors e l’ampliamento di quelli esistenti per gli esercizi pubblici, fino ad arrivare allo sgravio della TARI per le utenze non domestiche colpite dalle restrizioni anti-contagio. Una misura, quest’ultima, su cui si lavorerà in accordo sempre con le associazioni di categoria anche per quest’anno”.

“In tema di parcheggi, invece – continua il consigliere di centrodestra – dopo anni di strisce blu a cui ci aveva abituato la sinistra, oltre al gravoso lascito della pratica Piazza Cittadella, la Giunta è riuscita a destinare un’area a margine del centro storico, tra Palazzo Farnese e l’ex Laboratorio Pontieri a parcheggio gratuito con disco orario: si tratta di oltre 40 posti auto fondamentali per chi deve accedere al centro, ai negozi e agli studi professionali”. “Capisco la smania propagandistica della minoranza – conclude Pecorara -, ma sarebbe molto più corretto evitare interventi completamente fuori luogo e facilmente confutabili dai fatti”.