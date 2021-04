Per il Cadeo Carpaneto week end di corse tra Romagna e Brianza

Romagna e Brianza nel mirino del Cadeo Carpaneto nel week end ciclistico in arrivo che vedrà il sodalizio piacentino impegnato nelle corse giovanili del fine settimana.

Sabato le formazioni Donne Allieve e Donne Esordienti gareggeranno a Boncellino (Ravenna) nel Gran Premio Primavera. Alle 10 inizierà la corsa per Donne Esordienti, che affronteranno 5 giri di un circuito di 5 chilometri 450 metri per un totale di 27 chilometri e 250 metri. Alle 11,15, invece, prenderà il via la gara delle Allieve, chiamate a percorrere 8 giri dello stesso circuito con il traguardo finale posto dopo 43 chilometri e 600 metri. Domenica, invece, i riflettori saranno puntati sulla località brianzola di Arcore: alle 14 saliranno in sella le Esordienti, che pedaleranno per 30 chilometri e 600 metri (4 giri di un circuito di 7 chilometri 650 metri). Le Allieve, invece, inizieranno la propria gara alle 15,30 con 6 tornate per un totale di 45 chilometri e 900 metri.

Domenica sarà anche il giorno di gara per la formazione Juniores targata Maserati Cadeo Carpaneto, di scena a Reda (Faenza) nel 35esimo Memorial Sauro Drei. Il via è previsto alle 14 con 104 chilometri 800 metri da percorrere. Cinque gli atleti in gara: Marco Maserati, Nicolas Abati, Giacomo Bottani, Matteo Pinzello e Manuel Dalla Pietà. Le “frecce rosa”, invece, saranno le Esordienti Giulia Binda, Desirée Bani, Maya Tagliente, Ylenia Benati, Vanessa Moreschi e Klea Kolasi e le Allieve Asia Zanelli, Martina Naturani, Vanessa Benuzzi, Alessia Sgrisleri, Marisol Dalla Pietà, Greta Levardi e Beatrice Busi.