Piace, con la Lucchese in palio un pezzo di salvezza. Scazzola “Gara importantissima”

Al Garilli per il Piacenza è in palio un bel pezzo di salvezza: i biancorossi sabato pomeriggio affrontano la Lucchese (fischio d’inizio ore 17,30) in una sfida che può davvero rappresentare lo scatto decisivo verso l’obiettivo stagionale.

La squadra di Scazzola, con il morale a mille dopo i due successi consecutivi contro Como e Pro Sesto, occupa – a cinque giornate dal termine – il 14esimo posto con 39 punti e al momento sarebbe salva. A quota 38 c’è la Pro Sesto, quindi la zona playout con Giana Erminio (37), Olbia (34, ma con tre partite da recuperare) e, più staccate, Pistoiese (27 con una gara in meno), Lucchese (26) e Livorno (24). Nei playout si affrontano penultima-quintultima e terzultima-quartultima, ma se il distacco fra le formazioni che devono affrontarsi ai playout è superiore a 8 punti, retrocede la squadra peggio classificata.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

Facile capire quindi che se per il Piacenza una vittoria significherebbe probabilmente ipotecare la salvezza, la Lucchese non può più permettersi di lasciare per strada punti preziosi: “E’ una partita importantissima – conferma mister Scazzola -, troveremo una Lucchese che ha bisogno di punti e si trova davanti ad una delle ultime possibilità, ma lo stesso sarà per noi visto che le partite da disputare sono sempre meno. I nostri avversari sono una squadra viva con giovani interessanti ed un allenatore molto bravo, per loro sarà la partita della vita e noi dovremo farci trovare pronti. Nel bene o nel male non si chiuderà niente, ma certamente un risultato positivo ci avvicinerebbe al traguardo e quindi faremo di tutto per ottenerlo”. Il tecnico può contare sulla rosa al completo, fatta eccezione per lo squalificato Tafa. In difesa rientrerà Battistini.

I toscani arrivano al Garilli reduci dal pesante ko per 5-2 subìto contro l’Alessandria. “Andiamo a Piacenza con la speranza di poter recuperare Bianchi e Marcheggiani, che sono ancora in condizioni precarie – le parole del tecnico Lopez alla vigilia, riportate dai profili social della società -. Quando abbiamo avuto la rosa (quasi) al completo siamo riusciti ad inanellare anche buone prestazioni, tra cui i sei risultati utili consecutivi nei mesi di dicembre e gennaio. Questi non vogliono certamente essere alibi, ma oggettive constatazioni che profondamente ci rammaricano. A cinque partite dal termine della stagione, consapevoli della grave situazione di classifica in cui ci troviamo, figlia dei problemi precedentemente riportati uniti ai nostri innegabili errori, continuiamo comunque a lottare e lavorare tra mille difficoltà, cercando sempre nuove soluzioni e non perdendo mai di vista il nostro obiettivo”.

SLITTA IL CALENDARIO DELLE PARTITE – Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha intanto condiviso e deliberato lo slittamento del calendario delle partite di Serie C con lo spostamento del turno infrasettimanale dal 14 al 18 aprile, della penultima giornata di campionato dal 18 al 25 aprile, e dell’ultima giornata dal 25 aprile al 2 maggio. La motivazione alla base di tale decisione è stata quella di “consentire di liberare ulteriori slot per il recupero delle gare rinviate”.

“Abbiamo condotto un campionato con moltissime difficoltà, ma grazie allo sforzo di tutti i Presidenti delle squadre e del personale di Lega Pro siamo giunti alla fase finale” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro. “Attualmente la situazione che più preoccupa è legata alla fase dei play off e play out che, per la complessità e le caratteristiche proprie del nostro campionato, richiede una attenzione ancora maggiore. La governeremo insieme ai club, sapendo che dobbiamo essere in grado di camminare guardando a vista, attitudine con cui abbiamo imparato a misurarci durante la pandemia”.