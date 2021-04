Piace contro la Pergolettese per avvicinare la salvezza. Scazzola “Sarà un match equilibrato”

A quattro giornate dal termine si entra davvero nella volata finale del campionato con il Piacenza a caccia degli ultimi punti per la salvezza diretta.

I biancorossi domenica (fischio d’inizio ore 17.30) sono di scena sul difficile campo della Pergolettese, che precede di tre lunghezze la squadra di Scazzola, al momento a 40 punti a braccetto con Carrarese ed Olbia (ma i sardi devono recuperare ancora due partite). La zona calda dei playout vede ad oggi coinvolte Pro Sesto, quintultima a 39 punti, Giana Erminio (38), Pistoiese (28) e Lucchese (27); fanalino di coda è invece il Livorno a 24 punti. Se il campionato terminasse oggi, la coda di stagione non andrebbe però in scena: il regolamento prevede infatti che la squadra penultima classificata al termine della regular season retroceda direttamente in serie D, qualora il distacco dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti; lo stesso vale per la terzultima, che retrocederà direttamente in caso di distacco di oltre otto punti dalla quartultima.

Con 12 punti ancora in palio è troppo presto per fare calcoli, ma è chiaro che i biancorossi dovranno almeno cercare di mantenere inalterato il vantaggio dalle inseguitrici. Anche per questo, nonostante le occasioni sciupate, non è da considerare completamente negativo il pareggio agguantato sabato scorso nel finale con la Lucchese. Scazzola arriva alla gara con l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione per lo squalificato Tafa; confermata quindi la difesa con Simonetti, Battistini e Marchi, e anche in attacco dovrebbe essere riproposto il tandem Cesarini-Gonzi.

“E’ stata una settimana positiva, i ragazzi hanno lavorato bene e ci siamo preparati per una partita per noi importantissima – le parole del tecnico alla vigilia -. Mancano quattro gare alla fine, abbiamo bisogno di far punti per arrivare il prima possibile alla salvezza. Le prestazioni ultimamanrte sono sempre state positive, dobbiamo essere un po’ più incisivi e andarci a cercare quel pizzico di sorte che ci è mancata”. Sul prossimo avversario: “Faccio i complimenti a De Paola per il grandissimo lavoro fatto da quando è arrivato e i risultati lo dimostrano; abbiamo molto rispetto per la Pergolettese, ma come sempre dovremo pensare alla nostra prestazione. Sarà una partita equilibrata, incontreremo una squadra in salute, noi abbiamo la fiducia del lavoro che stiamo facendo e dovremo andare oltre a quello che può essere il singolo episodio”.

La Pegolettese arriva dal ko nel recupero contro il Renate. “Con il Piacenza è una partita importante, un derby, a cui sappiano che i tifosi tengono molto, ma anche noi – inquadra il match il tecnico De Paola, ex biancoroso, nelle parole riportate dal sito della società -. Vogliamo conquistare quei punti necessari per essere tranquilli, sereni e poi vediamo. Domenica sarà un turno di campionato, con le gare in programma, che potrebbe dare dei responsi importanti, sia in alto che in basso della classifica. Noi, comunque, sappiamo che dobbiamo fare la partita della vita, contro una squadra, come il Piacenza, che arriva dopo una bella serie di risultati utili consecutivi. Hanno sposato un progetto giovane all’inizio, poi quando si sono trovati un po’ in difficolta’, nel mercato di gennaio hanno inserito qualche calciatore di categoria. Hanno cambiato l’allenatore e alzato il livello di età della squadra e oggi sono una squadra difficile da affrontare: sarà una gara molto importante per entrambe.”