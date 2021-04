Piacenza Baseball, nuovo test amichevole contro Brescia

Il Piacenza Baseball prosegue il suo percorso precampionato ospitando domenica 2 maggio (inizio ore 14 a porte chiuse) il Brescia.

Dopo l’esordio stagionale contro gli Old Rags Lodi, i biancorossi alzano il tiro contro un avversario di ben altra caratura. La formazione lombarda infatti è reduce da diverse stagioni in A2 e quest’anno, in virtù della riforma federale che ha portato all’accorpamento di A1 e A2 in un’unica Serie A, sarà al via nella massima serie. E’ allenata dall’italo-venezuelano Danny Gorrin, indimenticato ex ricevitore del Piacenza, e dispone di una rosa capace di rappresentare un giusto mix di elementi esperti e giovani di prospettiva.

Un test probante per un Piacenza che sta man mano intensificando il ritmo degli allenamenti. Contro Lodi l’impressione è stata buona, con incoraggianti segnali in tutti i reparti ma domenica sarà ben più difficile cercare di confermarsi contro un avversario di categoria superiore. Gianluca Marenghi disporrà della rosa al completo ad eccezione di Gabriel Molina, il cui rientro sembra comunque imminente.

Il confronto sarà sulla distanza dei 9 innings con tutte le possibili varianti che i managers vorranno concordare soprattutto per andare incontro alle esigenze dei lanciatori che in questo periodo della stagione devono ancora evitare carichi di lavoro pesanti.