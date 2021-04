Piacenza Cycling Academy, alla Coppa Dondeo podio per Biagini e ottima prova di tutta la squadra

Il giorno della Coppa Dondeo, lunedì 5 Aprile, ha rivelato che tra Casalpusterlengo e Piacenza sta crescendo una grande squadra di ciclismo giovanile, il Pedale Casalese Armofer-Piacenza Cycling Academy.

Il portacolori del sodalizio lombardo-emiliano, Federico Biagini ha conquistato il terzo posto della classicissima di primavera per la categoria Juniores. La corsa con partenza ed arrivo a Cremona, ma con il Gpm sulle colline piacentina ha visto i ragazzi guidati da Luca Colombo ed Enrico Rocca protagonisti di questa importantissima gara. Federico è arrivato all’arrivo insieme ad altre 4 corridori disputando la volata ristretta per la vittoria arrivando terzo, dietro a Dario Igor Belletta (GB Junior Team) e Manuel Oioli (Bustese Olonia) compagni del gruppetto andato in fuga a una ventina di chilometri dall’arrivo.

Verso il GPM di Vigoleno forcing dei ragazzi della Bustese Olonia con Tommaso Bessega grande protagonista a fare la selezione anche in discesa. All’inizio della salita verso Bacedasco Alto il gruppo dei migliori si ricompone, ma allo scollinamento è il piemontese Manuel Oioli a portar via un drappellino: con lui prendono il largo Vanni (Aspiratori Otelli), Romele (Ciclistica Trevigliese) e Masoni (Nial Nizzoli) e poco dopo si accodano una quindicina di altri atleti con anche due ragazzi del Pedale Casalese, Biagini e Nicola Rossi. Il gruppetto così formato guida la corsa per diversi chilometri pedalando di comune accordo. A 23 chilometri dalla conclusione il gruppo di fuggitivi vengono raggiunti dai primi inseguitori e il plotone di testa si infoltisce e subito dopo provano la sortita in quattro: Lorenzo Rimmaudo (Energy Team Lepontia), Manuel Oioli (Bustese Olonia) Federico Biagini (Pedale Casalese) e Dario Belletta (GB Junior Team). Circa dodici chilometri più tardi sul gruppo di testa arrivano anche Lorenzo Ghirardi (Aspiratori Otelli), si forma così un quintetto che si invola verso l’arrivo. Oioli lancia la volata lunga e viene sopravanzato da Belletta, Biagini terzo.

Arriva così un risultato importante subito alla seconda gara per i ragazzi del Pedale Casalese, un grazie a tutta la squadra per l’impegno con cui hanno iniziato la stagione dal presidente Massimini ed un grosso in bocca al lupo per i prossimi impegni.