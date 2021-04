“Piacenza in campo”, al via il ciclo di incontri online organizzato dal comitato provinciale di Azione

Si terrà nella serata dell’8 aprile, alle ore 21:00, il primo appuntamento con “Piacenza in Campo”, iniziativa del comitato piacentino del partito di Carlo Calenda “Azione”, dal titolo “Il caso Amazon: una lente d’ingrandimento sugli impatti socio-economici nel tessuto logistico piacentino”. Ospiti saranno Luigi Coppola, Direttore del personale presso il Consorzio LHS, Floriano Zorzella, Segretario provinciale di Filt Cgil e Francesco Timpano, ex Vicesindaco di Piacenza e Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Sarà possibile seguire questo incontro, così come quelli futuri, in maniera gratuita tramite diretta live dalla pagina Facebook “Piacenza in Azione” (https://www.facebook.com/azionepc).

“Obiettivo di questi incontri online – spiegano i referenti piacentini del partito – è di riavvicinare la cittadinanza ad un sano dibattito politico basato su condivisione, informazione e confronto, fondamenta sul quale vuole ergersi questo progetto. Verranno trattati tematiche di vario genere e natura grazie anche all’ausilio di esperti interni ed esterni al partito, che forniranno di volta in volta strumenti ed informazioni per analizzare la realtà che ci circonda e nuovi punti di vista per stimolare una sana conoscenza critica”.