Piacenza in lutto per la scomparsa di don Giancarlo Conte

E’ morto nel pomeriggio di oggi (20 aprile) mons. Giancarlo Conte, fondatore della parrocchia di San Giuseppe Operaio in Piacenza. Lo comunica la Diocesi di Piacenza Bobbio.

Nato a Treviso il 16 giugno 1930, è stato ordinato sacerdote il 4 giugno 1955. Ha svolto i primi anni del suo ministero come collaboratore presso la parrocchia di Pianello Val Tidone; nell’autunno del 1963 fu nominato collaboratore presso la parrocchia della SS.ma Trinità a Piacenza. Nell’autunno del 1972 fu nominato delegato vescovile della erigenda parrocchia di san Giuseppe Operaio, di cui divenne parroco il 1 gennaio 1978, fino al 2014. I funerali si terranno venerdì prossimo, 23 aprile alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Operaio e saranno presieduti dal Vescovo mons. Adriano Cevolotto.

Don Conte ci ha lasciato nell’anno dei 50esimo anniversario dalla fondazione della “sua” parrocchia di San Giuseppe Operaio a cui ha dedicato la vita. Per raccontarlo, più di tante parole, forse può servire questo vecchio video caricato su You Tube dal canale de Il Nuovo Giornale. “Non possiamo non essere seminatori di speranza” – dice Don Conte.