La nota stampa

“Emigrano i semi sulle ali dei venti, emigrano le piante da continente a continente, portate dalle

correnti delle acque, emigrano gli uccelli e gli animali e, più di tutti, emigra l’uomo, ora in forma

collettiva, ora in forma isolata, ma sempre strumento di quella Provvidenza che presiede agli umani

destini e li guida, anche attraverso a catastrofi, verso la meta, che è il perfezionamento dell’uomo

sulla terra e la gloria di Dio nei cieli”.

Foto 2 di 2



Da queste profonde e quanto mai vere parole del Beato Giovanni Battista Scalabrini, vescovo di

Piacenza, le Suore Missionarie di San Carlo Borromeo Scalabriniane e l’Associazione Amici della Lirica di Piacenza, hanno colto lo spunto per organizzare un pomeriggio musicale intitolato “Sulle ali del Canto”. Il concerto si terrà domenica 9 maggio 2021 alle ore 18, presso il Chiostro del Convento stesso (ingresso da piazza San Savino 29, Piacenza).

Un’apertura che si delinea in tutte le declinazioni positive che questo termine racchiude:

l’inaugurazione di una stagione musicale, nuovi spazi da utilizzare all’interno della Casa Madre delle

Suore Missionarie Scalabriniane, festeggiare insieme la Festa della Mamma e tanto altro ancora.

Protagonisti di questo concerto saranno il soprano brasiliano Susie Georgiadis ed il tenore coreano

Im Suntae, accompagnati al pianoforte dal M° Elio Scaravella, italiano.

Foto 3 di 3





Già così si è fatto un pezzetto di “giro del mondo”, perché è proprio questo l’intento: volare sulle ali del canto e superare qualsiasi confine. Il programma, assolutamente in linea, ci porterà a volteggiare tra diversi generi musicali, differenti atmosfere e più linguaggi.

Molto felice Giuliana Biagiotti, Presidente degli Amici della Lirica di Piacenza: “Abbiamo trovato

subito una grande armonia di intenti con le Suore Missionarie Scalabriniane, sono convinta che

sulle ali del canto sapremo ritrovare un po’ di quella perduta serenità e di sana leggerezza”.

Anche Suor Milva Caro, Superiora Provinciale delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo

Scalabriniane, è contenta di questo incontro e di questo primo concerto organizzato insieme:

“Aprire le nostre porte, aprire i nostri spazi per l’inizio della stagione musicale degli Amici della

Lirica è per noi più che una gioia, ma è un aprire le porte al mondO per chi viene e per le note che

ascolteremo”.

Come da normative anti covid-19 è necessario prenotare il proprio posto contattando il numero di

telefono 333 532 0655 (ingresso da piazza San Savino 29, Piacenza).

L’entrata è ad offerta libera, fino ad esaurimento posti.