PiacenzaOrienta è live su YouTube: a maggio incontri per consigliare la scuola giusta

“Niente accade se non è preceduto da un sogno!” Nel lanciar questo monito Lo scrittore Carl Sandburg ha pensato al piacere che ognuno di noi provi in una nuova avventura di vita. A qualsiasi età. Il piacere di esistere, di apprendere, di scegliere, di decidere…

E i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado sono in questo percorso: desiderano conoscere, essere informati per orientarsi nella scelta delle Superiori, chiedono sia loro data la possibilità di costruire un proprio progetto di vita. Momento complesso della loro esistenza, ma non impossibile da affrontare. Hanno bisogno di essere guidati, di essere supportati.

Sono alla ricerca del loro futuro. A tale proposito quest’anno, a maggio, verrà riproposto, dalla rete delle scuole piacentine PiacenzaOrienta, il ciclo di iniziative Sm@rtorienta (del quale indichiamo di seguito il calendario sotto in allegato) che culminerà con le giornate di Open day Spring edition per gli alunni delle classi seconde della Scuola media, con l’indicazione per l’eventuale prenotazione ai link forniti dai singoli Istituti Superiori e diffusi dai referenti dell’Orientamento. Per ulteriore chiarezza ogni Scuola Superiore indicherà se “la Scuola aperta” sarà tenuta a distanza o in presenza.

L’esperienza dello scorso anno ci ha anche portati, come Rete, a lanciare nuovamente due dirette Facebook e Youtube aperte alle famiglie e ai ragazzi: l’una di accompagnamento alla scelta, con la dottoressa Martina Finetti; l’altra riguardante i profili degli Istituti. Occasione propizia per un confronto aperto. Non mancherà, inoltre, un ciclo di incontri da parte di esponenti delle cooperative educative presenti sul territorio provinciale e regionale. L’azione si inserisce nel Progetto di antidispersione scolastica e di orientamento per il successo formativo, ed è rivolta alle famiglie degli alunni di seconda e terza media. Aiutiamo i nostri ragazzi ad esplorare, ad indagare nell’oceano degli interessi. Ne scaturirà una scelta consapevole.

Virginia Plinio

Sm@rtorienta 2021

Iniziative a cura delle scuole secondarie di secondo grado aderenti alla rete PiacenzaOrienta, per l’orientamento delle famiglie e dei ragazzi delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del territorio

1. PiacenzaOrienta LIVE! – Dirette sui temi dell’orientamento e della scelta:

Giovedì 6 maggio 2021 h 18.30:

“Avvicinarsi alla scuola superiore. Approfondimento sui tre profili dell’istruzione del secondo ciclo di studi: Tecnico, Liceale, Professionale”

Martedì 18 maggio 2021 h 18.30:

“Accompagnare nella scelta. Come orientarsi nell’individuazione del percorso di studio”

Le dirette (che rimarranno disponibili per la visione anche in modalità ondemand) vedranno la partecipazione di esperti dell’orientamento (docenti e psicologa dell’età evolutiva) e saranno fruibili sia sul canale YouTube di PiacenzaOrienta

