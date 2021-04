Piatti doccia rettangolari: le idee per arredare il tuo bagno

Progettare lo spazio del bagno, soprattutto se la metratura è limitata, è un compito delicato ma anche divertente. Ogni elemento trova il suo giusto posto in questo ambiente che deve essere contemporaneamente rilassante, funzionale e ordinato.

Tra i complementi d’arredo più importanti, sicuramente doccia e vasca ricoprono un ruolo particolare: occuperanno la maggior parte della stanza e detteranno il carattere dell’intero arredo. Ecco perché scegliere tra vasche angolari, piatti doccia rettangolari e soluzioni su misura è una delle prime cose da fare per rinnovare una stanza da bagno.

Il box doccia, re della stanza

I motivi per scegliere un box doccia al posto della vasca sono molteplici. Prima di tutto lo spazio occupato è solitamente inferiore, la superficie da pulire più ridotta e l’aspetto complessivo del bagno risulta alleggerito. Soprattutto se si usano i giusti materiali, infatti, la doccia può essere un vero e proprio elemento d’arredo, utile a dare profondità alla stanza senza occuparne la superficie per intero.

Tra i materiali più utili in questo senso c’è il vetro, maestro nel dare leggerezza, luce e armonia anche al bagno più ridotto. Il box in questo materiale risulta così estremamente utile negli ambienti piccoli o poco illuminati, e permette riverberi e riflessi che danno un piacevole effetto di ariosità.

Non resterà poi che scegliere la modalità di apertura del box: se le porte scorrevoli permettono di guadagnare ancora qualche centimetro, un elegante sportello a scomparsa darà il tocco di classe finale.

Come scegliere il piatto doccia

Se il box è il contenitore, e soprattutto se è trasparente, il suo contenuto diventa ancora più cruciale nel dare personalità alla stanza. Piatti doccia rettangolari e privi di fughe sono l’ideale per rendere lo spazio ancora più luminoso e aperto. Il design minimalista di questi elementi ben si sposa con sanitari sospesi e rubinetteria dallo stile moderno.

Se invece si preferisce uno stile più caldo e naturale, puntare sulla resina colorata sarà la scelta vincente. Questo materiale rende infatti il bagno decisamente più accogliente, soprattutto se scelto nei caldi colori della terra o in lavorazioni che imitano il legno e il marmo. Per una maggiore profondità e uno stile rustico, aggiungere qualche complemento d’arredo in materiali naturali sarà un tocco di stile.

Stile e armonia

Inserire il box doccia in una stanza completamente bianca può dare una sensazione di eccessivo minimalismo. Anche chi ama lo stile essenziale può scegliere la via dell’armonia con piccoli tocchi di colore qua e là.

Ad accendere i piatti doccia rettangolari e relativi pannelli di vetro basta una parete colorata. Piastrelle iper decorate o una tinta in contrasto con il resto possono veramente cambiare il volto della stanza. Così come la nuova tendenza ad arredare il bagno con carta da parati su un solo lato. Elegante, di classe e rimovibile in qualsiasi momento, permette alla stanza di cambiare aspetto in un solo tocco.

E, per evitare di modificare completamente le pareti, bastano pochi dettagli. Un quadro o uno specchio dalla cornice colorata, complementi d’arredo di design e rubinetteria di pregio possono fare la differenza.