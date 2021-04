“Piccoli Passi”, ciclo di incontri gratuiti per futuri e neo-genitori

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, come capofila del Distretto di Levante e titolare del Centro per le Famiglie di Levante, in collaborazione con C.o.Te.Pi. Educazione & Lavoro e Cooperativa Sociale L’Arco, propone “Piccoli Passi”, ossia una serie di incontri rivolti alle coppie in attesa di un figlio ed a tutti i genitori con figli piccoli e piccolissimi.

“Piccoli Passi” ha l’obiettivo di accompagnare futuri e neo-genitori nel percorso di attesa e di crescita dei propri figli, sostenendoli nell’acquisizione di competenze di cura ed aumentando la consapevolezza delle proprie risorse personali e di coppia nel nuovo ruolo genitoriale. Il momento dell’attesa e della nascita di un figlio costituisce, infatti, un periodo delicato per le famiglie, carico di aspettative e speranze, ma anche di paure ed ansie che meritano di essere ascoltate e condivise mediante il confronto con altre persone che stanno vivendo la stessa esperienza e con la guida di esperti.

Questa prima edizione di “Piccoli Passi” prevede, nello specifico:

– il ciclo “Mamme e papà in attesa”, con incontri specificamente pensati per le coppie che stanno aspettando la nascita di un figlio (emozioni e aspettative, trasformazioni nelle relazioni familiari, allenarsi ad accogliere il nuovo arrivato, mindfulness in gravidanza);

– i momenti di confronto “Genitori 0-1: lavori in corso”, con incontri focalizzati su temi di vita quotidiana dei neo-genitori (le routine, sonno e nanna, le pappe sane, il gioco a terra, gli spazi domestici, i dialoghi fra mamme e papà);

– il corso di massaggio infantile, condotto da istruttrice certificata A.I.M.I., rivolto a mamme e bambini nella fascia 0-1 e finalizzato a scoprire un modo nuovo di stare bene con il proprio figlio (cinque incontri base + due di approfondimento tematico).

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono on-line, sulla piattaforma Zoom; è necessario iscriversi.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni (ad uno o più incontri): contattare il Centro per le Famiglie di Levante (tel. 342/7777957 o 0523/1494800 – email centrofamiglie@comune.fiorenzuola.pc.it).