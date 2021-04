Pierpaolo Gallini coordinatore provinciale di “Cambiamo con Toti”

La nota stampa

Pierpaolo Gallini, medico libero professionista, è il coordinatore provinciale piacentino di Cambiamo!, il movimento di centrodestra guidato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. L’incarico gli è stato affidato dalla coordinatrice regionale Francesca Gambarini, nell’ottica di una crescita del partito a livello regionale e locale.

“Le elezioni amministrative si stanno avvicinando e in provincia di Piacenza si voterà in diversi comuni importanti, a partire da Fiorenzuola. Cambiamo! vuole essere presente in tutti i comuni, ovviamente nello schieramento di centrodestra, e rappresentare la casa politica di tutte quelle persone di orientamento liberale che alla politica chiedono buon senso, pragmatismo e concretezza. Pierpaolo Gallini è una persona che conosce bene il territorio, un territorio che ama e in cui vive e lavora. In più la sua preparazione sui temi della sanità è un valore aggiunto in questo momento” spiega Gambarini.

“Sono da sempre legato all’area moderata nel centrodestra e ho accolto molto volentieri la proposta di impegnarmi in Cambiamo!. Voglio dare il mio contributo per aiutare il nostro territorio a crescere con proposte concrete e di buon senso. Stiamo già lavorando in tutta la provincia e in particolare nei comuni che andranno al voto per costruire una squadra valida che possa portare un valore aggiunto al centrodestra e raggiungere insieme l’obiettivo di vedere quanti più comuni possibili della nostra provincia beneficiare del buon governo del centrodestra”