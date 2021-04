Weekend all’insegna del maltempo a Piacenza.

Dopo una settimana caratterizzata da minime decisamente sotto la media stagionale, nel fine settimana è previsto un lieve rialzo delle temperature a cui si accompagnerà, però, pioggia e cielo nuvoloso. Sabato 10 aprile – le previsioni Arpae – sia sui rilievi che in pianura è prevista una giornata in prevalenza piovosa, in particolare nel pomeriggio e con precipitazioni più intense in alta quota. Stesso scenario è atteso domenica 11 aprile: piogge e cielo nuvoloso da mattino fino a sera.

Le temperature minime oscilleranno tra i 3-5 gradi sui rilievi e i 6-9 gradi in pianura. Massime tra i 7-10 gradi sui rilievi e 12-13 gradi in pianura.