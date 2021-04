Tempo instabile – e temperature in calo – nella prima metà di settimana a Piacenza, migliora da giovedì.

Dopo un weekend caldo e soleggiato, martedì 27 aprile – le previsioni Arpae – nella nostra provincia è attesa una mattinata molto nuvolosa, con piogge moderate. Il maltempo si andrà attenuando nel corso della giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 7 gradi sui rilievi e 10 gradi in pianura. Massime pomeridiane comprese tra 8 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura. Ancora nuvolosità variabile nelle prime ore di mercoledì 28 aprile, con un pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 5 gradi sui rilievi e 11 gradi in pianura, temperature massime pomeridiane comprese tra 13 gradi sui rilievi e 19 gradi in pianura.

A partire dalla giornata di giovedì 29 aprile – la tendenza meteorologica a livello regionale – la situazione andrà gradualmente migliorando con temperature massime che mediamente si riporteranno al di sopra dei 20 gradi.