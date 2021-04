“Più vaccini a domicilio con le Usca e le fiale Johnson&Johnson in arrivo”

Nelle prossime settimane ci sarà un'”accelerazione significativa” sulla vaccinazione delle persone fragili, con malattie croniche o disabilità, oltre che degli anziani. Anche grazie all’impiego del nuovo vaccino in arrivo nei prossimi fgiorni, quello di Johnson&Johnson, che si somministra con una sola dose.

Lo ha detto l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini durante un intervento al question time in assemblea regionale. “Abbiamo un elenco in continuo aggiornamento con circa 180mila persone in regione, al momento ne abbiamo vaccinate circa 100mila con patologie gravi, alcune di queste persone fragili – ha sottolineato Donini – sono impossibilitate a muoversi da sole e devono aspettare a domicilio: su quest’ultima categoria siamo andati piu’ in difficoltà”, a causa della complessità logistica dovuta anche alle temperature di conservazione delle dosi”.

“Aspettiamo per il 16 il vaccino di Johnson&Johnson che ha il vantaggio – ha fatto notare l’assessore – di richiedere una sola somministrazione” e pertanto una sola visita a domicilio. Per questo “contiamo di accelerare molto grazie al coinvolgimento di squadre di medici e infermieri che si spostano a casa dei pazienti, le Usca, ora “meno impegnate ad assistere i pazienti

Covid” grazie all’abbassamento della curva epidemiologica.