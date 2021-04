Playoff 5° Posto, in campo Cisterna – Gas Sales Bluenergy DIRETTA

PLAYOFF 5° POSTO – TERZA GIORNATA

TOP VOLLEY CISTERNA-GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 0-1



(13-25)

AGGIORNAMENTI PUNTEGGIO LIVE

Terzo gara del girone per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnata in trasferta sul campo di Top Volley Cisterna domenica 4 aprile alle ore 18 nei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca (Diretta Eleven Sport).

Dopo le vittorie contro Verona e Modena, i piacentini cercano il terzo successo consecutivo per continuare il proprio percorso nel girone che attualmente li vede primi insieme a Ravenna a quota 5 punti. Tra Piacenza e Cisterna sarà il terzo confronto stagionale: in quanto a vittorie, i biancorossi conducono la serie 2-1, complici i due successi in regular season, mentre i pontini sono riusciti a imporsi a inizio stagione in Coppa Italia.

A presentare la gara ci pensa il biancorosso Alessandro Tondo: il centrale di origini pugliese sa bene che gli avversari saranno motivati e pronti a dare il massimo in questa sfida: “Incontreremo una Cisterna diversa rispetto a quella che abbiamo trovato in campionato. Avranno voglia di risollevare una stagione che magari non ha reso giustizia a quelle che erano le aspettative. I giocatori saranno pronti a dare tutto dall’inizio. Mi aspetto una gara lunga e difficile, nella quale dovremo mostrare la massima concentrazione fin da subito. Dobbiamo farci trovare pronti perché il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, ossia provare a vincere per proseguire il nostro percorso in questo girone.

Dopo un campionato nelle retrovie Top Volley Cisterna è pronta al riscatto per concludere al meglio questa stagione. Dopo un bell’esordio contro Vibo Valentia, per i ragazzi di coach Kovac è sfumata al tie break la seconda vittoria consecutiva nella gara infrasettimanale contro Milano. Sotto 2-0, i pontini hanno riaperto la partita ma ad avere la meglio è stata la formazione meneghina. Sabbi e compagni hanno però mostrato ancora una volta segnali di crescita e con il punto guadagnato sono saliti a quota 4 in classifica.

STATISTICHE

Precedenti: 4 (2 successi Cisterna, 2 successi Piacenza)

Precedenti in stagione: 3 gare – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza) e 1 negli Ottavi di Coppa Italia (1 successo Cisterna)

Precedenti Nei Play Off 5° Posto: nessuno

Ex: Giulio Sabbi a Piacenza nel 2018/19, Davide Candellaro a Cisterna (Latina) nel 2013/14; Fabio Fanuli a Cisterna (Latina) nel 2016/17

A caccia di record:

Nei Play Off 5° Posto: Kevin Tillie – 12 punti ai 100 (Top Volley Cisterna), Oleg Antonov – 8 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza) In carriera: Oreste Cavuto – 8 punti ai 1100, Samuel Onwuelo – 22 punti ai 800 (Top Volley Cisterna), Michal Finger – 6 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza