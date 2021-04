Playoff 5° Posto, Gas Sales Bluenergy ko: in finale va Modena (0-3)

PLAYOFF 5° POSTO – SEMIFINALE

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA – LEO SHOES MODENA 0-3



(21-25 16-25 21-25)

IL TABELLINO

Si ferma in semifinale la corsa della Gas Sales Bluenergy nel playoff 5° Posto. I biancorossi cadono al Palabanca nel derby contro Modena e vedono così sfumare il sogno di un posto in Europa. Un match sotto tono per la squadra di Bernardi, che ha pagato i troppi errori commessi e si è trovata di fronte un avversario in gran forma.

Il primo set resta a lungo in equilibrio, poi Modena prende un piccolo vantaggio, Piacenza non riesce a rientrare e gli ospiti chiudono 25-21. L’inizio del secondo parziale si gioca punto a punto, ma è ancora Modena a prendere in mano le operazioni e a scappare, complice una Gas Sales Bluenergy in grande difficoltà come testimoniato dal 25-16 finale. Gli ospiti provano ad allungare subito anche in apertura di terzo set, Piacenza si scuote e torna in partita, ma sul 18-18 arriva lo sprint decisivo di Modena che chiude 25-21 e stacca il pass per la finalissima.

Termina invece qui la stagione di Piacenza.

