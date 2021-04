Ponte Lenzino, oggi la manifestazione degli amministratori

Ponte Lenzino, oggi – sabato 17 aprile – la manifestazione degli amministratori nei pressi del viadotto crollato l’autunno scorso. Nei giorni scorsi l’Unione Montana ha chiesto in Prefettura il permesso di organizzare un presidio a partire dalle 16. Come è noto, sindaci e non solo contestano la decisione di ricostruire il viadotto mantenendo il tracciato esistente.

L’INTERVENTO DELLA LEGA – “Come Lega abbiamo condiviso la lettera di appello dei sindaci dell’Unione montana dell’Alta Val Trebbia in quanto la ricostruzione del Ponte Lenzino è una battaglia che abbiamo condotto, con le medesime istanze contenute nella lettera stessa, sin dalla prima ora. Tuttavia, nessuno può credere di nascondersi dietro a un dito: fa specie, infatti, vedere come alcuni rappresentanti istituzionali piacentini solo adesso si stiano battendo per questa infrastruttura, mettendone in discussione il progetto, che però è il medesimo di quando non proferivano parola mentre l’on. De Micheli era a capo del Ministero delle Infrastrutture. E viene da sorridere a vedere sempre l’on. De Micheli ergersi a paladina del ponte Lenzino, quando dall’epoca del crollo, mentre era Ministro, ad oggi l’unica soluzione che le abbiamo visto portare avanti è stata quella di promettere, senza mantenere, la costruzione di un ponte provvisorio entro marzo 2021, con un costo che oltretutto oggi risulta doppio di quello prospettato”.

“In ogni caso, continuiamo a collaborare per cercare di fare soprattutto il bene e la volontà dei cittadini e delle imprese della Val Trebbia, e questo a prescindere dalle rispettive posizioni politiche. È necessario avere tempi certi sulla ricostruzione di ponte Lenzino, con un progetto condiviso e senza dimenticare, come abbiamo già ribadito, che l’intero tratto della SS45 fino al confine ligure deve essere ammodernato per permettere a tutta la Valle una viabilità adeguata, anche alla sua vocazione turistica”. Così il referente provinciale della Lega, Luigi Merli, e i referenti per l’Alta e Media Val Trebbia, Federico Bonini e Giovanni Gazzola, in merito alla lettera inviata dai sindaci dell’Unione montana che chiedono “un confronto con i Ministeri competenti, Anas e rappresentanti delle comunità locali dell’Alta Val Trebbia per valutare la migliore soluzione ricostruttiva del Ponte Lenzino che tenga insieme le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e storica, con le legittime aspirazioni dei residenti e delle imprese di avere rapidi e sicuri collegamenti con la pianura piacentina”.