Ponte sul Rio Guardarabbia, l’inizio dei lavori slitta all’8 aprile. Circolazione interrotta fino al 7 maggio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, per creare il minor disagio possibile all’utenza, è stato spostato a giovedì 8 aprile (invece di martedì 6 aprile, la data comunicata lo scorso 26 marzo) l’inizio dei programmati interventi urgenti di manutenzione del ponte sul Rio Guardarabbia Grande lungo la Strada Provinciale n. 40 di Statto, lavori per i quali non può essere garantita la transitabilità in idonee condizioni di sicurezza del tratto di strada sovrastante il manufatto.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli – precisa il servizio Viabilità -, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stata pertanto disposta la interruzione della circolazione stradale dal km 14+040 al km 14+110 della Strada Provinciale n. 40 di Statto, in corrispondenza del ponte sul Rio Guardarabbia Grande nel territorio del Comune di Travo, dalle ore 8:00 dell’8 Aprile 2021 alle ore 19 del 7 Maggio 2021.