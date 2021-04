Primo weekend di maggio dal meteo incerto a Piacenza, tra nubi e qualche pioggia.

Sabato 1 maggio – le previsioni Arpae – è prevista una mattinata nuvolosa; dal pomeriggio possibile qualche rovescio in pianura e temporali sui rilievi. Piogge in esaurimento ed attenuazione della nuvolosità dalla sera. Temperature in risalita rispetto ai giorni scorsi, con minime del mattino comprese tra 8 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura e massime pomeridiane tra i 16 gradi sui rilievi e i 19 gradi in pianura.

Domenica 2 maggio è attesa un altra giornata prevalentemente nuvolosa, con possibili piogge sparse sui rilievi. Migliora in serata. Temperature in linea con la giornata di sabato: minime comprese tra 6 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura, massime tra 13 gradi sui rilievi e 21 gradi in pianura.